Operativos en Coahuila para verificar horarios de venta de cerveza

Multas que podrían alcanzar los 25 o 30 mil pesos, además de clausuras, serán aplicadas a negocios que incumplan con los horarios de venta y cierre autorizados para la temporada decembrina.

La Coordinación de Padrones Andrés Sáenz informó que durante el mes de diciembre se realizarán operativos conjuntos con los municipios de la región Centro para verificar el cumplimiento de esta disposición.

El funcionario explicó que desde el pasado fin de semana entró en vigor la ampliación del horario para la venta de cerveza y el cierre de los establecimientos con licencia, y que la vigilancia será estricta.

"Vamos a revisar las disposiciones municipales con cada uno de los municipios para checar que se esté cumpliendo con los horarios, ahorita fue en todos los tipos de licencias, a todos se les va a revisar, porque realmente a todos se les dio ese beneficio".

Advirtió que, aunque los negocios cuentan con la ampliación de horario hasta las 12 de la noche para venta de cerveza y hasta las 2 de la mañana para los bares y cantinas, deberán respetar, de lo contrario serán sancionados.

Informó que las multas para quienes violen el horario es de 25 o 30 mil pesos así como se procederá a la clausura.

El Coordinador de Padrones aseguró que los operativos serán permanentes y abarcarán a todos los municipios de la región Centro, en donde dijo que se está estableciendo una estructura para realizar las revisiones.

Reiteró que la venta de cerveza está autorizada hasta las 12 de la noche, mientras que el horario de cierre de bares y cantinas es a las 2 de la mañana, de lunes a domingo siempre y cuando cumplan estrictamente con las disposiciones municipales.