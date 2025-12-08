Gasolineros confían en mantener precio de gasolina: Marco Ramón García

Empresarios gasolineros de la región confían en mantener el precio de la gasolina al inicio del 2026, sin que se registren alzas o "gasolinazos", luego de varios meses de estabilidad y del compromiso asumido con la presidenta de la República para topar el costo por litro en 24 pesos.

Marco Ramón García, señaló que por el momento no se ha registrado un incremento en la gasolina que ellos compran y no se tiene información de que este se vaya a elevar, en las próximas semanas, por lo que de ser así podrán mantener el precio que se ha manejado en los últimos meses.

Indicó que existe un compromiso con la autoridad federal y aunque se ha tenido variación de centavos, son cosas que los mismos empresarios absorben para mantener el precio por debajo de los 24 pesos el litro. "Los precios se han sostenido, y eso queremos que no se mueva o, incluso, que venga una baja, como empresarios gasolineros, eso es lo que deseamos".

Mencionó que aunque prácticamente todas las gasolineras ofrecen costos similares, con variaciones de apenas algunos centavos, el consumidor debe prestar atención a la marca del combustible, ya que la calidad puede variar.

Aseguraron que el sector se mantiene atento al comportamiento del mercado en este cierre de año, pues aunque esperan un escenario estable, tampoco descartan ajustes externos que puedan influir en el costo final de los combustibles.

Los empresarios destacaron que la estabilidad que han mantenido durante meses es un buen indicador para iniciar el 2026 sin los incrementos o "gasolinazos" que solían registrarse en años anteriores.