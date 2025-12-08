Reducción de paisanos en Coahuila por políticas migratorias de Trump

Durante este año se prevé una reducción de hasta un 25 por ciento en el paso de paisanos de Estados Unidos a México debido a las políticas migratorias del Presidente Donald Trump, que entrarán en vigor a partir del 2026, pero que ya están inhibiendo los viajes por carretera durante la temporada decembrina.

Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedajes en el estado de Coahuila, explicó que miles de connacionales temen ser afectados por los nuevos controles migratorios, que incluyen la toma de fotografías, registros biométricos y medición exacta del tiempo de estancia.

Informó que a partir de este fin de semana dará inicio el flujo de paisanos que viajan para pasar las fiestas decembrinas con sus familias en México y aunque se espera un importante flujo, se prevé que este año se reduzca en comparación de años anteriores.

Esto se debe al temor por las políticas migratorias y de verse afectados al intentar regresar después de las fiestas. "Afortunadamente se va a dar a partir del 2026, pero les va a impactar fuertemente porque hay muchos paisanos que no están regularizados, que tienen permiso para entrar por seis meses, pero viajan por avión y se regresan por tierra, o viajan por tierra y se regresan por avión".

Mencionó que con la mecánica de tomar fotografía permitirá medir exactamente el tiempo que permanecen en el país, lo que va a inhibir bastante, a menos de que empiecen a ver de qué manera van a burlar esa nueva ley.

De la Garza Gaytán afirmó que estas medidas no responden a temas de seguridad, sino a una estrategia económica, en donde Estados Unidos lo que busca es retener su mercado interno.

Para este periodo vacacional estimó que el flujo de paisanos disminuirá entre un 20 y 25 por ciento, que representará un impacto significativo en la derrama económica generada tradicionalmente durante esta temporada vacacional.