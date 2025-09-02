Intervención solidaria en Centro de Rehabilitación para Cuauhtémoc Trinidad Rodríguez

Un gesto de solidaridad permitió que Cuauhtémoc Trinidad Rodríguez, de 38 años, pudiera ingresar sin costo alguno al Centro de Rehabilitación "Fe, Esperanza y Amor", gracias al apoyo brindado por el pastor Valentín Bustos, quien atendió el llamado de auxilio de la ciudadanía y de la administración municipal de Frontera.

Cuauhtémoc, padre de Elier y Dánae, enfrenta desde hace 7 años una dura batalla contra las adicciones, situación que lo llevó a perder su empleo y su matrimonio, y que mantiene en preocupación constante a su padre, don Temo Trinidad, un hombre de 64 años que actualmente tiene bajo su cuidado a sus dos nietos de 7 y 8 años de edad.

"Recibimos la llamada por parte de la administración de Frontera para poder ayudar a este padre de familia, un hombre de la tercera edad que está batallando con el problema de adicción de su hijo. Gracias a Dios vinimos, ofrecimos la ayuda y ahorita ya está internado", expresó el pastor Bustos.

El caso se difundió desde temprana hora del lunes, cuando ciudadanos hicieron llegar mensajes al pastor tras conocer la historia de don Temo, publicada en periódico La Voz de Monclova y Sabinas, quien asumió la crianza de sus nietos luego de que la madre los abandonara y su hijo quedara atrapado en las drogas.

El joven fue recibido en el centro de rehabilitación, donde se le practicaron valoraciones médicas y psicológicas para conocer su estado de salud, descartar problemas de desnutrición y comenzar con un plan de atención integral que incluye acompañamiento espiritual.

"Creemos en Dios que vamos a trabajar en él y que va a salir restaurado. Cuauhtémoc presenta problemas emocionales muy graves, con falta de aceptación ante las pérdidas que ha tenido, pero aquí se sentirá arropado", agregó Bustos.

La intervención fue posible gracias a la coordinación con la administración del alcalde de Frontera, lo que permitió establecer contacto con don Temo y ofrecer la ayuda necesaria para que su hijo pudiera iniciar este proceso de recuperación.