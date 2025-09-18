Anexo en La Loma inspeccionado por Protección Civil por incumplimiento de medidas de seguridad

De manera sorpresiva, elementos de Protección Civil del Estado realizaron una inspección en un anexo que opera de manera irregular en la colonia La Loma, donde detectaron diversas anomalías en materia de seguridad.

Aunque no se aplicó clausura, el establecimiento recibió una notificación con un plazo de cinco días para subsanar las observaciones y presentar la licencia de funcionamiento; de lo contrario, se le impedirá seguir operando.

El coordinador regional de Protección Civil, Fernando Orta, explicó que la visita obedeció a quejas presentadas por vecinos del sector, lo que motivó la intervención estatal.

"No se llevó a cabo una clausura, fue una verificación para revisar las medidas de seguridad. Se revisó que tuvieran extintores, señalamientos de ruta de evacuación, salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, lámparas de emergencia, así como su programa de Protección Civil y capacitaciones al personal", detalló.

Durante la revisión se detectaron fallas menores, como la colocación inadecuada de los extintores. "Estaban demasiado altos, se les indicó que los bajaran. También faltó que presentaran la licencia de funcionamiento, para lo cual se les dio un plazo de cinco días de acuerdo con la ley", agregó el funcionario.

Orta precisó que la determinación sobre la operación legal del anexo corresponde al municipio, a través del área de Obras Públicas, mientras que por parte del Estado ya se cumplió con la verificación de seguridad.