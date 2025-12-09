Hospital General Amparo Pape reporta incremento en urgencias

Durante el mes de diciembre se incrementa en un 70 por ciento la demanda del servicio de urgencias, debido a accidentes, lesiones por riña e intoxicaciones derivadas principalmente por la ingesta de alcohol, tan solo en los primeros días del mes ya se han registrado cifras preocupantes.

Lo anterior lo dio a conocer el Director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" Ángel Cruz García quien informó que históricamente durante el mes de diciembre se ve un aumento en la atención hospitalaria.

"Mientras las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión tienden a disminuir, empieza a repuntar la demanda del servicio por accidentes vehiculares, derrapes de motociclistas, violencia, intoxicaciones y uso de pirotecnia, principalmente durante los fines de semana".

El director médico señaló que esto ya se comenzó a ver, luego de la alza de accidentes que se registró durante el pasado fin de semana, en donde dijo que son situaciones que preocupa y ocupa a las autoridades, donde dijo que muchos de estos casos se pueden prevenir, si se cuida la ingesta de alcohol.

Señaló que la demanda del área de urgencias aumenta entre un 60 y un 70 por ciento, una cifra considerable que cada año se repite durante la temporada decembrina.

Insistió en que es momento de retomar la cultura de la prevención para evitar tragedias, y pidió a la población tener especial cuidado con la pirotecnia, cuyo uso se intensifica el 24 y el 31 de diciembre.

A pesar del incremento en la demanda, Cruz García aseguró que el Hospital Amparo Pape mantiene la capacidad de respuesta, en donde se tiene cubierta la atención 24/7 en todas las áreas del hospital durante el mes de diciembre.

Finalmente, reiteró que la promoción de la salud y la medicina preventiva son esenciales en esta temporada, en donde destacó la necesidad de ser responsables y conscientes para reducir accidentes que, en su mayoría, pueden evitarse.