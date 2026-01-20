Aumento de intentos de suicidio en jóvenes en Coahuila

Al arranque del 2026 se ha registrado un fenómeno preocupante en la región Centro, el aumento de casos de jóvenes que atentan contra su vida, algunos de ellos consumados, lo que genera una consternación social y encendió las alertas en el sector salud.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado lunes, cuando un joven de 18 años fue localizado sin vida en la colonia Óscar Flores Tapia, sin que hasta el momento se conozca el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

El director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", Ángel Cruz García, indicó que los intentos de suicidio se han presentado de manera recurrente, particularmente entre jóvenes.

El funcionario mencionó que el tema de la salud mental es una de las prioridades para el Gobierno del Estado por lo que se ha establecido un programa denominado Código 100, para la atención de estos casos.

Recientemente se tuvo otro caso, que fue atendido en el hospital, en el que se activó este programa, tras el ingreso de un joven de 21 años que fue rescatado por familiares, y fue llevado a tiempo al hospital.

En cuanto a estadísticas, señaló que durante diciembre se atendieron entre tres y cuatro intentos de suicidio, mientras que en lo que va de enero ya se han registrado dos casos, uno por ingesta de pastillas y otro por ahorcamiento.

"Es una situación que se está presentando frecuentemente, sobre todo en los jóvenes, que enfrentan diversos problemas, situaciones amorosas, separaciones, problemas económicos o familiares" en donde dijo que es una mala decisión, pero lamentablemente es algo que se está presentando con frecuencia.

Finalmente, el director médico, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los signos de alerta y recordó que está disponible la Línea de la Vida 911, con atención las 24 horas, los 7 días de la semana, por personal capacitado.

"Cualquier persona que presente síntomas o la familia detecte alguna conducta de riesgo debe comunicarse de inmediato o acudir al hospital, donde se dará seguimiento a este trastorno de salud mental que es de alta preocupación, sobre todo porque afecta a personas jóvenes, en edad productiva, y deja una huella muy dolorosa en las familias", concluyó.