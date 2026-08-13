Monclova celebra la ordenación de Ángel Daniel Sánchez como sacerdote franciscano

Ángel Daniel Sánchez Valdez, originario de Monclova, será ordenado sacerdote franciscano el próximo 15 de agosto, con lo que se convertirá en el cuarto religioso de esta orden nacido en la ciudad en aproximadamente 30 años.

La ordenación sacerdotal se realizará a las 9:00 horas en el templo de San Francisco de Asís, en San Pedro Garza García.

Sánchez Valdez, originario de la colonia Guadalupe, aseguró que vive los días previos a su ordenación con agradecimiento, felicidad y nerviosismo ante uno de los momentos más importantes de su vida. "Hay muchas emociones en mi interior, principalmente el agradecimiento con Dios y con la Iglesia", expresó.

El futuro sacerdote recordó que su vocación comenzó desde los seis años, cuando sus padres participaban en un grupo de misiones y lo llevaban con ellos. Explicó que el contacto con otras realidades, el servicio, escuchar a los demás, ayudarlos y acompañarlos fueron experiencias que sembraron en su corazón el llamado a servir a Dios y a la Iglesia.

Su formación religiosa se desarrolló en distintas ciudades. Los primeros dos años los realizó en Guadalajara; posteriormente hizo el noviciado en Zacatecas. Regresó a Guadalajara, en Zapopan, para estudiar tres años de Filosofía, cumplió un año de servicio en Tepic, Nayarit, y cursó cuatro años de Teología en Monterrey.

Sánchez Valdez explicó que decidió seguir la vida religiosa después de responder al llamado que, desde su perspectiva, Dios hace a todas las personas. "Dios nos llama a todos. Dios constantemente nos está hablando, hombres y mujeres, a servirlo, a estar con él, a tener una relación con él", afirmó.

Reconoció que el camino religioso implica pruebas, dudas y crisis, pero aseguró que su fe le ha permitido mantenerse firme. "Como Dios me invitó, por su misericordia, Dios también me sostiene con su misma misericordia", manifestó.

El monclovense destacó también el vínculo de su familia con la Orden Franciscana y su cercanía con el Santuario de Guadalupe. "Toda mi historia familiar está impregnada por la Orden Franciscana", señaló.

Tras su ordenación, será enviado a la comunidad de Corozal, en Belice, al sur de México y en la frontera con Chetumal, Quintana Roo, donde prestará servicio en terrenos de misión. A los jóvenes que consideren seguir una vocación religiosa, Sánchez Valdez los llamó a no tener miedo y a abrirse al llamado que, dijo, Dios hace a cada persona. "No tengan miedo. Dios los llama", expresó.

El próximo sacerdote franciscano recordó que entre sus antecesores se encuentra el fraile Juan Antonio, quien, según relató, falleció en la sierra y fue ejemplo de entrega y servicio. Con su ordenación, Ángel Daniel Sánchez Valdez se convertirá en el cuarto sacerdote franciscano originario de Monclova en aproximadamente 30 años.