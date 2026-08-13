Carlos Villarreal impulsa la Feria de Útiles Escolares en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias monclovenses ante el próximo regreso a clases e impulsar al comercio local, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal pone en marcha este viernes 14 de agosto la Feria de Útiles Escolares 2026.

Por segundo año consecutivo, la Feria reunirá a más de 30 comerciantes, quienes durante este viernes 14 y sábado 15 de agosto ofrecerán descuentos y promociones en una amplia variedad de artículos escolares, brindando a las familias distintas opciones para preparar el regreso a clases.

La Feria de Útiles Escolares 2026 se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, sumando esfuerzos para acercar beneficios a las familias y fortalecer la actividad comercial de Monclova. Los asistentes podrán encontrar uniformes, útiles escolares, mochilas, moños, tenis, zapatos, libros, etiquetas y lentes, entre otros productos indispensables para el nuevo ciclo escolar, en un mismo espacio y con precios accesibles.

"Invitamos a todas las familias a aprovechar esta Feria de Útiles Escolares, donde encontrarán una gran variedad de productos y promociones para este regreso a clases. Además de apoyar la economía familiar, estaremos respaldando a nuestros comerciantes locales, porque cuando trabajamos en equipo generamos beneficios para todos", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, el sector comercial y la ciudadanía para impulsar acciones que apoyen la economía familiar y contribuyan al desarrollo de Monclova.