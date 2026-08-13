Carlos Villarreal inicia obras de drenaje y agua en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha obras de rehabilitación de la red de drenaje y de la línea de agua potable en las colonias Las Esperanzas y Fraccionamiento Francisco I. Madero, con una inversión superior a 2 millones de pesos.

Los trabajos forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, en coordinación con el Gobierno estatal y la CONAGUA, y buscan mejorar los servicios básicos para las familias del municipio.

En la colonia Las Esperanzas inició la rehabilitación de la red de drenaje de la calle Alfredo Paredes, entre las calles 17 y 13, con una inversión superior a 1.2 millones de pesos.

Mientras que en el Fraccionamiento Francisco I. Madero comenzó la rehabilitación de la línea de agua de la calle Juan Sarabia, entre Plan de Guadalupe y Hermanos Serdán, con una inversión superior a 1.1 millones de pesos.

Durante el arranque, Villarreal Pérez destacó que las obras se realizan mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para mejorar los servicios públicos en Monclova.

"Seguimos trabajando en equipo para mejorar los servicios para las familias del municipio de Monclova", señaló.