Motociclistas rinden homenaje a Rafael Silva tras su fallecimiento en Saltillo

Motociclistas de distintos puntos de Coahuila se reunieron para dar el último adiós a Rafael Silva, compañero de rodadas y eventos, quien murió cuatro días después de sufrir un accidente en Saltillo.

El contingente estuvo integrado por alrededor de 20 motociclistas provenientes de Saltillo, además de participantes de Monclova, Sabinas y otros motoclubes, informó Guadalupe García Nava, compañera de Silva.

García Nava relató que Silva sufrió el accidente cuando se retiraba del evento de motociclistas Sinvergüenzas y se dirigía al lugar donde se hospedaba.

Explicó que varios compañeros circulaban detrás de él en sus motocicletas cuando, de repente, comenzó a derrapar debido a un derrame de agua. "Venimos detrás de él en las motos cuando de repente empieza a derrapar por un derrame de agua y, lamentablemente, él se golpea en su cabeza", relató.

Tras el accidente, paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a Silva a un hospital, donde permaneció internado en estado grave hasta su fallecimiento cuatro días después.

La entrevistada recordó que tenía más de un año de conocer a Silva, quien era motociclista independiente, pero acostumbraba reunirse con el grupo y participar en rodadas y eventos. "Siempre andaba, pues, para todos lados", comentó.

García Nava describió a Silva como una persona agradable y de buen trato, además de destacar que era muy querido entre los motociclistas por su constante participación en actividades relacionadas con el motociclismo.

De acuerdo con lo que le había comentado la hermana de Silva, él tenía muchos años de practicar el motociclismo y mantenía una participación constante en eventos y rodadas. "Por eso él siempre andaba en cada evento, cada rodada", señaló.

La entrevistada indicó que Silva y sus compañeros participaron juntos en una gran cantidad de eventos, por lo que su fallecimiento generó una amplia movilización de motociclistas para acompañarlo en su despedida.

Al homenaje acudieron aproximadamente 20 motociclistas procedentes de Saltillo, además de compañeros de Monclova y Sabinas, así como integrantes de otros motoclubes. García Nava destacó que Silva dejó un recuerdo entre quienes compartieron con él las rodadas y los distintos eventos de motociclismo.