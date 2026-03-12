Aniela Flores alerta sobre pulgas y garrapatas en Monclova

Las colonias Colinas de Santiago, Del Río y Los Cedros han sido identificadas con presencia de pulgas y garrapatas, por lo que el Centro de Bienestar Animal de Monclova anunció el inicio de acciones preventivas para evitar riesgos a la salud, especialmente tras el reciente fallecimiento de una persona por rickettsiosis en esta región.

La directora del departamento, Aniela Flores, explicó que las garrapatas representan un riesgo sanitario, ya que son las que pueden transmitir la rickettsiosis. Indicó que, aunque apenas está por iniciar la temporada más fuerte de infestación, la cual suele incrementarse con las altas temperaturas, el Centro de Bienestar Animal mantiene de forma permanente acciones de prevención.

Detalló que en las instalaciones del departamento se entrega de manera gratuita líquido garrapaticida para que los dueños de mascotas puedan aplicarlo en sus animales. "Hay mucha gente que viene con sus frascos o jeringas y aquí se les da el líquido para que lo apliquen de acuerdo con el peso del animal y la dosis que corresponde", explicó.

La funcionaria indicó que este apoyo se brinda de forma constante desde el 1 de enero de 2025 y prevén que con la llegada del calor comiencen a incrementarse los reportes por presencia de pulgas y garrapatas. Ante esta situación, anunció que sostendrá una reunión con la doctora Iris de Hoyos, coordinadora de Brigadas de Salud, con el objetivo de definir estrategias para atender el problema de manera coordinada.

Flores destacó que el control de garrapatas requiere un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, ya que no basta únicamente con aplicar tratamientos a las mascotas. Explicó que si solo se aplican líquidos o pastillas para eliminar la garrapata en los animales, pero no se realizan acciones de limpieza en patios, descacharrización o fumigación en las viviendas donde existe infestación, el problema continuará.

Presencia de garrapatas

En este esfuerzo también participa la Dirección de Servicios Primarios, que ha realizado labores de descacharrización en diversos sectores. La directora reconoció que actualmente se observa presencia de garrapatas tanto en animales en situación de calle como en mascotas que viven dentro de los hogares.