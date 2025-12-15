Centro de Bienestar Animal lanza campaña de adopciones navideñas

Con el objetivo de fomentar el amor y la adopción responsable durante esta temporada decembrina, el Centro de Bienestar Animal puso en marcha la campaña "Adopciones Navideñas", una iniciativa que busca que más familias abran las puertas de su hogar a cachorros, perros y gatos que actualmente se encuentran en resguardo.

La campaña es encabezada por Aniela Flores, directora del Centro de Bienestar Animal, quien destacó que todos los animales disponibles para adopción cumplen con los requisitos de salud, vacunación y cuidados necesarios para integrarse de manera segura a un entorno familiar.

"La Navidad sigue trayendo milagros. La semana pasada vivimos momentos llenos de amor con varias adopciones que nos recordaron por qué hacemos lo que hacemos. Algunos de nuestros peluditos ya están pasando estas fechas en un hogar, rodeados de cariño y calor familiar", compartió la directora.

Sin embargo, señaló que la historia aún no termina, ya que muchos animales siguen esperando su oportunidad de vivir una Navidad diferente, acompañados de una familia que los elija para siempre.

Aniela Flores invitó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña navideña, visitar el Centro de Bienestar Animal y conocer a los peluditos que aún esperan ser adoptados.

Asimismo, pidió a los interesados revisar los horarios especiales establecidos durante la temporada decembrina antes de acudir.

"Adoptar es el mejor regalo. Adoptar cambia vidas... la de ellos y la tuya", expresó, al reiterar que la campaña de adopciones continúa vigente, con la esperanza de que más animales puedan pasar estas fiestas en un hogar lleno de amor.