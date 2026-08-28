Monclova regulará rescatistas independientes tras caso Frichem

Tras el caso de maltrato animal registrado en el albergue Frichem, en Castaños, el Ayuntamiento de Monclova regulará a rescatistas independientes y fundaciones dedicadas al bienestar animal.

Aniela Flores, directora de Bienestar Animal, informó que el reglamento municipal, aprobado por Cabildo, establece que las rescatistas independientes y fundaciones legalmente constituidas deberán registrarse ante la autoridad. El reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado en las próximas semanas. Con ello, el municipio podrá conocer y regular tanto la organización de los grupos como los sitios donde mantienen animales bajo resguardo.

Flores señaló que en Monclova existen tres fundaciones legalmente constituidas: Milma, Siete Vidas, antes Gatos Monclova, y Taraji. Sin embargo, estimó que existen más de 15 rescatistas independientes que aún no están legalmente registradas.

La funcionaria consideró que el caso Frichem debe servir como precedente para fortalecer el trabajo conjunto y permitir que la ciudadanía identifique a quienes realizan correctamente labores de rescate. "Yo espero que sea un antecedente para que la gente sepa cómo sí debemos de hacer las cosas", expresó.

Flores reconoció que existen casos de hacinamiento de perros en domicilios, aunque afirmó que en Monclova no se ha presentado una situación de la magnitud de Frichem.