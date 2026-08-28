Doosung Tech avanza en su producción masiva en Monclova

Doosung Tech avanza en la preparación de sus operaciones en Monclova y realiza pruebas técnicas en sus distintos departamentos, previo al inicio de la producción masiva, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que directivos de la empresa coreana, incluido el CEO, Mr. Morgan Kim, realizan una visita técnica de trabajo para supervisar y validar los avances de la apertura.

Explicó que actualmente la compañía se encuentra en la producción de muestras y en una etapa inicial de fabricación, mientras técnicos especializados de distintos países capacitan al personal local.

Villarreal Pérez indicó que Doosung Tech opera actualmente con alrededor de 100 empleados y tiene como meta contratar entre 200 y 250 personas de alta especialidad técnica para este año.

Estimó que entre octubre y noviembre la empresa estará lista para comenzar el envío formal de producción masiva a sus diferentes clientes.

Como parte de la preparación de mano de obra calificada, Doosung Tech firmará un convenio con el Tecnológico de Monclova para desarrollar habilidades técnicas y capacidades en niñas, niños y jóvenes.

El alcalde destacó que el acuerdo permitirá establecer una ruta educativa para fomentar el interés por áreas de ingeniería y aprovechar buenas prácticas de la empresa en países como Vietnam y Corea del Sur.

Agregó que, mediante el Tecnológico de Monclova, se buscará extender esta capacitación a otras universidades para que los jóvenes desarrollen las habilidades requeridas por las empresas.