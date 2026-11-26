La posibilidad de endurecer las sanciones contra el maltrato animal en Coahuila representa un avance para fortalecer la protección de los animales, consideró Aniela Flores, directora de Bienestar Animal de Monclova, al respaldar la iniciativa de ley presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La propuesta, entregada al Congreso del Estado el pasado 19 de noviembre, plantea sustituir las dos leyes estatales que actualmente regulan esta materia y establecer nuevas herramientas jurídicas para prevenir y atender los casos de abandono, maltrato y crueldad animal.

Flores explicó que esta legislación también complementaría los reglamentos municipales, como el de Monclova, que recientemente fue actualizado para adecuarlo a las condiciones y necesidades actuales de la ciudad.

Respecto a las sanciones, indicó que ya existen multas y disposiciones en el Código Penal estatal para castigar el maltrato y la crueldad; sin embargo, consideró que una legislación integral permitiría reforzar la protección jurídica de los animales y fomentar una mayor responsabilidad entre sus propietarios.

La iniciativa contempla multas de 2 mil 932 pesos hasta más de un millón 173 mil pesos, dependiendo de la gravedad de las conductas. Cuando exista reincidencia, se difundan imágenes de las agresiones o los hechos ocurran frente a niñas, niños y adolescentes, las sanciones podrían duplicarse y superar los 2.3 millones de pesos.

La directora señaló que, además de las medidas legales, es necesario continuar promoviendo la conciencia ciudadana sobre el respeto, cuidado y protección de los animales de compañía.