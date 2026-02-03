Cabalgata y baile popular marcan el aniversario del Ejido El Oro

El Ejido El Oro se prepara para celebrar su 91° aniversario este sábado 7 de febrero, con una serie de actividades tradicionales que darán inicio desde temprana hora y que buscan reunir a familias de la región en un ambiente de convivencia y festejo.

Las celebraciones comenzarán con la cabalgata tradicional, la cual partirá desde la ciudad de Monclova con rumbo al ejido. El recorrido iniciará a las 10:30 de la mañana, teniendo como punto de salida el puente Cal y Canto, y se espera la participación de cientos de jinetes, como ya es tradición en esta comunidad.

Durante el evento se ofrecerá comida y regalos para los asistentes, además de actividades recreativas pensadas para el disfrute de chicos y grandes.

Como parte del programa conmemorativo, se realizarán rodeos, juegos mecánicos, rifas, así como la coronación de la reina del ejido, elementos que forman parte de las festividades que año con año fortalecen la identidad y las tradiciones del lugar.

Por la noche, a partir de las 9:00, se llevará a cabo el baile popular, el cual contará con la presentación de los grupos La Tambora Rielera y Clave Norte, ofreciendo música regional para cerrar la jornada festiva. Además, se anunció la realización del Súper Bull Anual, uno de los eventos más esperados dentro del aniversario, por lo que se extiende la invitación a las familias de Monclova y municipios vecinos a sumarse a esta celebración que honra más de nueve décadas de historia del Ejido El Oro.