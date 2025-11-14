Monclova reconoce a docentes en aniversario de la Secundaria Técnica No. 39

En el marco del 45 aniversario de la Secundaria Técnica No. 39 "Jaime Torres Bodet", y como parte del compromiso compartido con el gobernador Manolo Jiménez, de impulsar la educación, el Cabildo de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, realizó una Sesión Solemne en las instalaciones del plantel, en reconocimiento a su destacada labor educativa desde su fundación en 1980.

Durante la ceremonia se develó una placa conmemorativa en honor a las y los docentes que, con vocación y compromiso, han contribuido a la formación de generaciones de estudiantes monclovenses.

El director del plantel, Ricardo Ledezma Villarreal, presentó una reseña histórica sobre la trayectoria de la institución, resaltando los logros académicos y la dedicación del personal docente. También agradeció al alcalde Carlos Villarreal y al Cabildo por el reconocimiento, señalando que este acto fortalece el vínculo entre la comunidad educativa y el gobierno municipal.

En su mensaje, el alcalde destacó el orgullo que representa para Monclova contar con instituciones de excelencia que han formado a tantas generaciones. "A esta gran escuela la hacen fuerte sus estudiantes, sus familias y los maestros que han dejado huella. Reconocemos su entrega y su compromiso con la educación, base del desarrollo de nuestra ciudad", expresó el edil.

Asimismo, subrayó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en coordinación para fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de las escuelas en toda la región. "El apoyo del gobernador ha sido clave para seguir impulsando proyectos que eleven la calidad educativa y fortalezcan nuestros espacios de aprendizaje", señaló.

El evento contó con la presencia de Hugo Lozano Sánchez, Subsecretario de Educación Básica del Estado; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno; Yannet Esther Sánchez Cárdenas, Directora Administrativa de Secundarias Técnicas y Abraham Segundo González, Director de Servicios Educativos de la Región Centro.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y con todas las instituciones educativas para fortalecer los espacios de aprendizaje, impulsar proyectos que eleven la calidad académica y asegurar que cada plantel cuente con las herramientas necesarias para formar a las nuevas generaciones.