Retiran techo del jardín de niños Jesús Reyes Heroles en Estancias de Santa Anna

La Secretaría de Educación comenzó con el retiro del techo estructural del Jardín de Niños "Jesús Reyes Heroles" de Estancias de Santa Anna, a pesar de la oposición de los padres de familia, al manifestar que la techo que se construyó con el programa federal "La escuela es nuestra", representaba un riesgo.

Tal y como se había anunciado el día de ayer iniciaron los trabajos para retirar la estructura del plantel, que apenas se comenzó a instalar, y que de acuerdo al ICIFID, representaba un riesgo para la comunidad estudiantil.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la región Centro informó que los trabajos ya iniciaron y se prevé concluir durante este fin de semana. "Derivado de lo que sucedió en San Pedro, se está realizando una revisión a detalle de las obras de infraestructura, techados, aulas, con el objetivo de garantizar que cumpla con las reglas que marca la federación, en este caso, quien nos dictamina o audita es el ICIFED y tenemos que trabajar bajo las normas que ellos nos indican", explicó.

El funcionario reconoció que existió resistencia por parte de algunas madres de familia que exigían mantener el techado, argumentando que habían gestionado y financiado el proyecto con recursos del programa federal, sin embargo, reiteró que no es posible mantener una estructura que represente riesgo.

"Había oposición por parte de algunas madres de familia que no querían que se retirara la estructura, sí, hubo diálogo, se estuvo platicando, pero no podemos arriesgar la integridad de nuestros alumnos", señaló.

Ante la duda de si únicamente se retiraría la lámina o toda la estructura, González indicó que la orden es retirar completamente la obra para garantizar la seguridad en el plantel, lo cual se hará este fin de semana.

"Se retira toda la estructura y se entrega a los padres el material para que ellos decidan qué van a hacer con los materiales que compraron con el programa La Escuela es Nuestra", indicó.