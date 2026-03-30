Boda de influencer Fredo causa daño ambiental en Cuatro Ciénegas, denuncia Attolini

El diputado local, Antonio Attolini, responsabilizó a un influencer identificado como 'Fredo' por el cierre del Río Mezquites, en el municipio de Cuatro Ciénegas, al señalar que la boda que realizó en la zona habría provocado afectaciones ambientales.

A través de un video difundido en TikTok, el legislador aseguró que el evento se llevó a cabo dentro de un área natural protegida, lo que —dijo— derivó en consecuencias que obligaron a restringir el acceso al paraje turístico.

'Una boda no puede poner en riesgo a todo Cuatro Ciénegas', expresó Attolini, al tiempo que subrayó que, si bien no existe problema en celebrar este tipo de eventos, es necesario hacerlo con respeto a la ley y al entorno natural.

El diputado criticó que el influencer, originario de Monclova, realizara un supuesto ritual chamánico durante la ceremonia, en el que 'se le pidió permiso a la madre tierra', pero no a las autoridades ambientales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Añadió que la instalación de logística, iluminación y la presencia de un número considerable de personas en el sitio generaron un impacto que calificó como 'daño ambiental irreversible'.

'No podemos permitir que el interés de un grupo particular se imponga en una zona natural protegida. No importa el número de 'likes' o seguidores; la ley está para proteger los ecosistemas que tanto valoramos', concluyó.