Cruz Roja alerta sobre aumento de accidentes en Monclova

Monclova, Coahuila.- A unos días de que inicie de lleno el periodo vacacional de Semana Santa, la Cruz Roja Mexicana alertó sobre un preocupante incremento en el número de accidentes atendidos en la región, principalmente relacionados con percances viales, choques y accidentes en motocicleta.

El comandante de Cruz Roja, Juan José Villa, informó que en comparación con el mismo periodo del año pasado, actualmente ya se registra un aumento considerable en las emergencias, el cual podría rondar hasta el 50 por ciento, cifra que preocupa debido a que apenas este fin de semana comenzará la mayor movilización de familias hacia carreteras, balnearios y parajes turísticos.

"Desafortunadamente ha habido un incremento en lo que son los accidentes... las estadísticas van elevadas a diferencia del año pasado", señaló el comandante, al advertir que el periodo más fuerte de salidas aún no comienza, por lo que insistió en reforzar las medidas de prevención para evitar que el saldo siga en aumento.

Villa explicó que entre los incidentes que más atienden actualmente se encuentran los accidentes vehiculares, especialmente choques, así como los accidentes de motocicleta, además de caídas y percances urbanos dentro de casa. Sin embargo, puntualizó que los siniestros de tránsito son los que se mantienen como la principal causa de atención en estos momentos.

Ante este panorama, el comandante hizo un llamado a la ciudadanía a planear con anticipación cualquier salida familiar, revisar cuidadosamente las condiciones mecánicas del vehículo, verificar llantas, refacciones y estado general de la unidad, así como asegurarse de que el conductor se encuentre en óptimas condiciones físicas, evitando manejar bajo los efectos del alcohol. También recomendó llevar un botiquín de primeros auxilios y respetar en todo momento los señalamientos viales, límites de velocidad, curvas y condiciones de la carretera.

"Esperemos y con prevención podamos lograr que esa estadística baje", expresó Juan José Villa, al insistir en que la prudencia al volante será clave para evitar tragedias durante la temporada vacacional.