Carlos Villarreal inicia obras de infraestructura en Monclova

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana, mejorar la movilidad y garantizar servicios básicos de calidad para las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, durante la semana del 23 al 29 de marzo, el arranque y entrega de diversas obras con una inversión superior a los 15 millones de pesos, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para llevar más y mejores obras a los distintos sectores de la ciudad.

Como parte de esta agenda, se dio inicio a proyectos clave como el recarpeteo de la calle Pánfilo Natera, en la colonia San Francisco; la reposición de la red de agua potable en la colonia Guadalupe, que contempla la intervención en siete calles; así como el recarpeteo de la Privada Guadalupe Victoria en la colonia El Pueblo; acciones que mejoran la movilidad y fortalecen los servicios básicos en beneficio de la ciudadanía.

De igual forma, se realizó la entrega de obras concluidas como el recarpeteo de la calle Pedro Aranda en la Zona Centro y la rehabilitación de la calle Chapultepec en la colonia Las Flores, contribuyendo a una mejor conectividad vial y a entornos más seguros y funcionales.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", estrategia integral del Gobierno Municipal que prioriza proyectos que impactan directamente en la vida diaria de las familias, fortalecen la infraestructura urbana y promueven un desarrollo ordenado en todos los sectores.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que "seguimos avanzando con obras que responden a las necesidades reales de nuestra gente. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, estamos llevando infraestructura, mejores servicios y resultados concretos a cada colonia de Monclova".

Con estas obras, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, impulsando obras y acciones que eleven la calidad de vida y sigan consolidando a Monclova como una ciudad en crecimiento, con rumbo y oportunidades para todas y todos.