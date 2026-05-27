Quejas por mala atención médica en IMSS Monclova

Con el fin de exponer las deficiencias en la atención médica que reciben derechohabientes del IMSS, integrantes de una organización de Derechos Humanos instalaron un módulo de recepción de quejas al exterior de la Clínica 7 de Monclova, donde recopilarán denuncias por presuntas negligencias, retrasos y malos tratos.

Antonio Martínez Alvarado, presidente de Derechos Humanos filial Coahuila, informó que el objetivo del módulo es canalizar las inconformidades de los ciudadanos ante instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en algunos casos, ante el Ministerio Público. "El módulo consiste en recibir quejas relacionadas con la mala atención que se está dando aquí en el Seguro Social, existe mucha negligencia médica y muchas personas han fallecido por la tardanza en las atenciones que se deben dar".

El representante señaló que entre las principales problemáticas se encuentran las cirugías suspendidas, aun cuando los pacientes ya estaban programados, y el retraso en la atención donde las citas con médicos especialistas se prolongan hasta por tres o cuatro meses de espera. "Hay personas que ya están programadas para cirugía y las sacan del quirófano diciendo que no es urgente. También están las citas que llegan demasiado tarde y muchas veces la persona fallece antes de recibir la atención".

Otra de las inconformidades recurrentes es la falta de medicamentos y de estudios médicos como radiografías y ultrasonidos, situación que, aseguró, afecta directamente la atención de los pacientes. Martínez Alvarado también acusó actitudes déspotas y prepotentes por parte de algunos trabajadores del hospital. Indicó que el módulo permanecerá instalado diariamente afuera de la Clínica 7 para recibir denuncias ciudadanas y orientar a quienes deseen proceder legalmente.