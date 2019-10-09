Anuncian ‘Buen Fin’

La Cámara de Comercio anunció el “Buen Fin” 2019 que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, evento en el que se ofrecerán descuentos de hasta un 70 por ciento en distintos productos y servicios que esperan deje una derrama de entre 25 y 27 millones de pesos en la región.

El Dirigente de la Canaco Ricardo Zertuche Martínez y consejeros de esta cámara dieron a conocer que se inicio el registro de los comerciantes que participarán en esta novena edición del “Buen Fin”, el año pasado hubo cerca de 450 y para este año se pretende superar los 500.

Señaló que es este el evento comercial más importante de México y que cuenta con la más grande participación de comercios legalmente establecidos, ofrecen bienes y servicios a los consumidores con precios de oferta para el beneficio de las familias mexicanas.

Se anunció el Buen Fin 2019.

Comentó que cada año incrementa el número de comerciantes que participan en el “Buen Fin” dado que han constatado la efectividad del programa.

Dijo que Previo al “Buen Fin”, Profeco ha iniciado un monitoreo de precios en artículos de mayor demanda en ediciones pasadas a fin de darle seguimiento para que no se conviertan en precios engañosos y que en realidad se apliquen los descuentos.

Resaltó que además de los importantes descuentos que el consumidor encontrará este evento tan esperado, se prepara un sorteo con una bolsa de 500 millones de pesos que se dividirán en 390 mil en premios de reembolso de hasta 10 mil pesos según las compras que se realicen, así como un premio mayor de 250 mil pesos, participarán todos los consumidores que hagan pagos con tarjeta de débito y crédito.

Destacó que para la región centro, esperan que con el “Buen Fin” se venga a equilibrar el comportamiento en ventas que ha habido a lo largo del año y que no ha sido el deseado.