Coahuila: Amador Garza anuncia rifa de automóvil para contribuyentes

Más de 25 mil contribuyentes participarán en la rifa de un automóvil que el municipio realizará el próximo 6 de abril como incentivo para quienes cumplieron con el pago del impuesto predial.

El director de Ingresos, Amador Garza, informó que el evento aún no tiene horario confirmado, aunque se prevé que se lleve a cabo entre las 16:00 y 17:00 horas. Señaló que los detalles serán dados a conocer una vez que concluya el periodo vacacional de Semana Santa.

El premio principal será un automóvil modelo 2026, con un valor aproximado de 300 mil pesos, el cual será sorteado entre todos los contribuyentes que realizaron su pago y que cuentan con un folio asignado en su recibo.

Garza explicó que la dinámica será similar a la implementada anteriormente: los folios de las cuentas pagadas se colocarán en una tómbola, de donde se extraerá al ganador. Este mecanismo ya fue utilizado en diciembre, con resultados positivos, ya que permitió ahorrar en boletos, tiempo y gasto de papel.

El funcionario adelantó que, como parte de los incentivos, se contempla una segunda rifa durante el siguiente trimestre, en la que se entregarán electrodomésticos, pantallas y aires acondicionados. “Queremos que la gente vea que se está trabajando y que también se les están dando incentivos por cumplir”, expresó.

Con estas acciones, el municipio busca fomentar la cultura del pago oportuno y reconocer a los ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la ciudad.