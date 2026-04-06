Taxistas "cansados" de pedir regulación a Didi´s en Monclova

Luego de la agresión a un usuario por parte de un conductor de aplicación, el secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte Público CTM, Javier Hernández del Ángel, señaló que el gremio está "cansado" de solicitar a las autoridades que se regule este tipo de servicio.

El pronunciamiento surge tras un incidente ocurrido sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde un usuario fue presuntamente agredido por un conductor identificado como Vladimir Espinoza, luego de que el pasajero indicara que pagaría el viaje mediante transferencia bancaria. De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía Municipal atendieron el llamado y localizaron a Damián López con múltiples golpes en el rostro y visiblemente aturdido. El afectado relató que el operador reaccionó de manera violenta, detuvo la unidad, lo bajó por la fuerza y comenzó a golpearlo.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Ante estos hechos, Hernández del Ángel reiteró que desde hace tiempo han insistido en la necesidad de regular plataformas como inDriver, sin obtener respuesta efectiva por parte de las autoridades. "Ya estamos cansados de pedir que se alineen; para nosotros ya es perder el tiempo. Parece imposible que la autoridad actúe como debe de ser contra ellos, ya que no pertenecen a ningún grupo ni cumplen con documentos o pagos", expresó.

Reacciones del gremio de transporte

El líder transportista subrayó que este tipo de situaciones pone en riesgo a los usuarios y genera una competencia desleal, por lo que urgió a establecer controles más estrictos para garantizar la seguridad y legalidad en el servicio de transporte.