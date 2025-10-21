Arranca nueva empresa automotriz en Monclova impulsada por inversiones asiáticas

Durante esta semana arranca una nueva empresa del ramo automotriz por el Gobernador del Estado, además se darán importantes anuncios acerca de nuevas inversiones asiáticas, que serán parte de los 150 millones de dólares que se aplicarán en Monclova en proyectos que generarán fuentes de empleos para la región Centro, informó el alcalde Carlos Villarreal.

"Recordemos que tenemos una inversión proyectada por 150 millones de dólares de diferentes empresas de 2025 a 2026. En octubre y noviembre se estarán realizando arranques y entregas importantes", precisó el edil.

Entre los proyectos que están próximos a operar se encuentra DUAL, empresa que ya cuenta con sus instalaciones listas y que iniciará operaciones formales. Villarreal explicó que la planta tiene una proyección de más de 2 mil empleos como meta final, aunque cerrará el año con alrededor de 800 contrataciones iniciales, dependiendo del avance en la colocación de pedidos y contratos.

Además, el alcalde adelantó que en los próximos días el Gobernador colocará la primera piedra de una nueva empresa que desde el año pasado mostró interés por establecerse en Monclova.

"Desde inicios de año ofrecimos incentivos fiscales que fueron aprobados tanto por el Estado como por el Municipio; ahora ese proyecto se concreta y es una realidad", apuntó.

Se interesan dos empresas más en Monclova

Villarreal Pérez señaló que también existen dos empresas adicionales que analizan actualmente su instalación en la ciudad.

El municipio y el Gobierno del Estado ya realizaron las gestiones de atracción, aunque las compañías están definiendo su ubicación final.

Asimismo, se impulsa el desarrollo de infraestructura en el ámbito de la hospitalidad industrial, que implica inversiones de cientos de millones de pesos para la construcción de naves de entre 5 mil y 15 mil metros cuadrados, adaptadas a las necesidades específicas del mercado. Estas inversiones, precisó, provienen principalmente de capital coreano.

Finalmente, el alcalde destacó que varias empresas locales también preparan expansiones que serán anunciadas próximamente, consolidando así el crecimiento económico de Monclova y la Región Centro hacia el cierre del año.

"Son inversiones confirmadas, proyectos que ya están en marcha y que representan una señal clara de confianza en nuestra región", concluyó Villarreal Pérez.