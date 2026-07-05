Vinculan a paramédico por caso en Castaños

El paramédico Elías N fue vinculado a proceso por el presunto delito de falsedad en declaraciones en una investigación, luego de que el juez acreditó la existencia de datos de prueba suficientes para establecer la comisión de un delito, por lo que se otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación, en los que Elías permanecerá en arraigo domiciliario.

La audiencia inicial continuó este domingo ante el juez Roberto Flores, quien desestimó los argumentos de la defensa, la cual sostuvo que el imputado no estaba obligado a decir verdad porque nunca le fue tomada la protesta correspondiente al rendir sus declaraciones ante agentes del Ministerio Público.

Durante la audiencia, la representación social sostuvo que Elías N declaró en dos ocasiones información falsa ante elementos de la Agencia de Investigación Criminal que realizaban las indagatorias, al asegurar que una mujer había reportado el hallazgo del menor, versión que fue descartada.

El juez consideró que existen elementos suficientes para presumir la comisión del delito y la probable responsabilidad del imputado, además de que la conducta adquiere mayor relevancia al tratarse de un servidor público.

Con base en esos elementos, Roberto Flores Lugo dictó el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 638/2026 y estableció un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, por lo que el proceso continuará el 6 de septiembre.

Se mantendrán las medidas cautelares previamente impuestas, consistentes en resguardo domiciliario, visitas periódicas de corporaciones policiales para verificar el cumplimiento del arraigo y el uso de un brazalete electrónico, dispositivo que hasta el momento no ha sido colocado debido a la falta de equipos disponibles.

A petición del abogado defensor, el próximo martes se llevará una audiencia para revisar las medidas cautelares.

Durante la resolución, el juez recordó que el delito de falsedad en declaraciones dentro de la investigación de un delito contempla una pena de entre cuatro y ocho años de prisión en caso de dictarse una sentencia condenatoria.