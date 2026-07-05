Refuerzan vigilancia para prevenir percances

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de la Policía Civil de Múzquiz mantiene acciones permanentes de vialidad y exhorta a la ciudadanía a respetar el Reglamento de Tránsito para prevenir accidentes, informó su director, el profesor Carlos Mendoza Vargas.

El funcionario pidió a los conductores de automóviles y motocicletas respetar los señalamientos viales, al señalar que en las calles se observa un incremento de peatones, principalmente niños, debido a que algunas escuelas ya concluyeron el ciclo escolar y otras están por finalizarlo.

Mendoza Vargas destacó que también ha aumentado la afluencia de turistas provenientes de otros estados del país y del extranjero, incluidos visitantes de Sudamérica, Centroamérica y Europa, por lo que reiteró el llamado a conducir con precaución.

Recordó que el peatón siempre tiene preferencia para cruzar la vía pública, especialmente cuando se trata de personas adultas mayores, por lo que insistió en respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito.

El director de la corporación mencionó como ejemplo el accidente registrado en el cruce de las calles Hidalgo y Santa Rosa, donde el conductor de una camioneta realizó maniobras peligrosas con la unidad y terminó impactando un edificio y un semáforo.

El percance ocasionó daños al patrimonio del Ayuntamiento y a una comerciante. No se reportaron personas lesionadas y el conductor fue detenido por las autoridades correspondientes.