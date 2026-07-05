Crece demanda de minisplits en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. El programa de venta de minisplits registró una mayor demanda durante este año debido a las altas temperaturas, informó el coordinador municipal de MEJORA Coahuila, licenciado Jesús Guerrero García.

El funcionario explicó que el programa está abierto a toda la población, sin distinción de colores o afiliaciones, por lo que las personas interesadas únicamente deben acudir a las oficinas correspondientes para realizar el trámite de adquisición.

Precisó que actualmente se encuentra disponible el minisplit de una tonelada, con tecnología inverter y opciones de alimentación eléctrica de 110 y 220 voltios, equipos que forman parte del esquema de apoyo impulsado a través de los programas sociales.

Guerrero García destacó que estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, con el propósito de brindar beneficios que contribuyan al bienestar de las familias del municipio durante la temporada de calor.

Acciones de la autoridad

Asimismo, anunció que próximamente se reactivarán otros programas de apoyo social, entre ellos el Mercadito MEJORA y la tarjeta La Mera Mera, mediante la cual los beneficiarios pueden acceder a descuentos, principalmente en el pago de derechos vehiculares.

Detalles confirmados

Finalmente, agregó que cerca de 200 familias también reciben apoyo mediante diversos trámites del Registro Civil, como parte de las acciones que el programa mantiene para favorecer a la población de Múzquiz.