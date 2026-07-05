Despedido entre lágrimas: Fallece Jesús Peña en Ocampo

El silencio, las lágrimas y los abrazos marcaron la despedida del profesor Jesús Guadalupe Peña Betancourt, director de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, turno vespertino, del municipio de Ocampo, quien falleció este fin de semana tras enfrentar complicaciones en su estado de salud.

Familiares, amigos, alumnos, exalumnos y compañeros de trabajo acudieron este sábado al panteón Jardines del Recuerdo, para rendirle el último homenaje.

La muerte del profesor generó consternación en la comunidad educativa de la Primaria Emiliano Zapata, durante los últimos días, en que el docente permaneció hospitalizado alumnos, maestros, padres de familia, mantuvieron la esperanza de su recuperación con cadenas de oración y mensajes.

Despedida y homenaje en Ocampo

Tras confirmarse el fallecimiento, las publicaciones cambiaron de tono y se convirtieron en mensajes de condolencia y reconocimiento a la trayectoria del director Jesús Peña, a quien describieron como un educador comprometido, cercano a sus alumnos y siempre dispuesto a trabajar por el bienestar de la comunidad escolar.

Después de su deceso, las expresiones de solidaridad se dirigieron a su familia, a la que desearon pronta resignación ante la pérdida.

Durante la ceremonia de despedida, el féretro permaneció rodeado de arreglos florales mientras familiares y amigos recibían el respaldo de quienes acudieron a acompañarlos en uno de los momentos más difíciles.

Impacto en la comunidad educativa

El fallecimiento del docente Guadalupe Peña Betancourt deja un vacío en la Primaria Emiliano Zapata y en la comunidad educativa de Ocampo, donde será recordado por su vocación de servicio, liderazgo y compromiso con la formación de generaciones de estudiantes.