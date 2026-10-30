Aparece chivo berberisco en Monclova: un avistamiento inusual

La mañana de este viernes, trabajadores de una empresa cercana captaron en video a un ejemplar de chivo berberisco (Ammotragus lervia) corriendo en libertad por las faldas del Cerro de la Gloria, en el municipio de Monclova.

La grabación fue difundida a través de redes sociales, donde se observa al animal desplazándose entre la vegetación de matorral desértico y las zonas rocosas de esta elevación ubicada al sur de la ciudad.

En la entidad, la presencia de esta especie se registra en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), predios privados de crianza y zonas serranas del centro y norte del estado.

Aunque se trata de una especie introducida, ha mostrado capacidad de adaptación en riscos y pendientes escarpadas, las cuales cuentan con vegetación característica como lechuguilla, sotol y agaves que le sirven de refugio y alimento.