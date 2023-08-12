Apartan cuartos para ver eclipse

Turistas nacionales y extranjeros están separando habitaciones para el próximo año en el que se podrá observar el eclipse solar total, registrando más del 60 por ciento de la ocupación hotelera en Cuatro Ciénegas, Piedras Negras y otras ciudades.

Enrique Ayala presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), mencionó que debido al fenómeno astronómico es que la región centro y norte de Coahuila están teniendo mucha relevancia en el turismo por parte de personas de otros estados de México como de los Estados Unidos, Japón y más países, sobre todo de científicos y quiénes gustan de este tipo de actividades al aire libre

"Estamos hablando con las aduanas de Coahuila para que les den oportunidad a los turistas de pasar con los equipos ya que en Esgle Pass ya no hay espacios para dentro de un año y mucha gente está optando por separar hoteles en Piedras Negras, esperemos que se beneficie más el área de Monclova y San Buenaventura, como el resto de la región centro".

Señaló que el eclipse solar total se podrá observar desde cualquier punto del municipio de Cuatro Ciénegas como de otras ciudades, pero las personas están buscando espacios abiertos y que la luz de la ciudad no les estorbe al momento de observarlo.