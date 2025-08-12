Impacto de aranceles entre México y Estados Unidos en economía de Coahuila

entre México y Estados Unidos por el tema arancelario, el Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, reconoció que erradicar por completo un posible impacto en la economía sería complicado, pues ni el Estado ni la Federación cuentan con la capacidad para frenar una crisis si el tema de los aranceles llegara a salirse de control.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja de manera estrecha con las empresas instaladas y con aquellas interesadas en invertir, ofreciéndoles condiciones favorables e incentivos estatales para que mantengan o incrementen su presencia en la entidad.

Olivares señaló que, de concretarse todos los proyectos que están en negociación, se podría compensar la baja prevista de tres mil empleos en los próximos tres meses y acercarse nuevamente a cifras positivas en generación de trabajo.

Actualmente, Coahuila registra 32 anuncios de inversión en lo que va del año, frente a los 59 reportados en 2024, con la meta de alcanzar los 200 mil millones de pesos en inversiones acumuladas durante los dos primeros años de la actual administración estatal.

Advirtió, sin embargo, que muchas de las inversiones anunciadas corresponden a empresas de alto capital, pero con baja generación de empleos directos, por lo que será necesario encontrar un equilibrio entre inversión e impacto laboral.

A pesar del entorno económico nacional e internacional, Olivares destacó que Coahuila sigue siendo reconocido como un estado seguro y confiable para los inversionistas, lo que se refleja en visitas constantes de empresarios.

"No debemos generar pánico; hoy día todavía no hay una situación fuera de control. Nuestro trabajo es que las condiciones de certeza y seguridad sigan atrayendo capital y empleo", subrayó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Coahuila mantendrá comunicación constante con las empresas, tanto para prevenir recortes como para implementar medidas que mitiguen cualquier efecto negativo que pudieran traer los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos.