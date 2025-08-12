Entrega de Apoyos de Corazón a Adultos Mayores en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco del mes de las personas Adultas Mayores, el DIF Saltillo que preside Luly López Naranjo, realizó la segunda entrega de Apoyos de Corazón a mil 539 adultos mayores que forman parte del padrón de beneficiarios.

Este programa tiene como objetivo brindar apoyo a la economía familiar de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

"Con Apoyos de Corazón buscamos que quienes más lo necesitan puedan solventar algunas de sus necesidades básicas y con ello mejorar su calidad de vida", refirió Luly López Naranjo.

Entre ellas, expuso, las y los adultos mayores pueden cubrir gastos médicos, alimentarios, de transporte, entre otros.

Señaló que con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, la entrega de los apoyos para las y los adultos mayores se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Saltillo.

Durante las entregas se contó también con un módulo de la Tarjeta de la Salud Popular y asesoría jurídica por parte de la Procuraduría de DIF Saltillo.

Asimismo, la Fundación Alas de Esperanza que forma parte del voluntariado Corazones Voluntarios de DIF Saltillo, entregó pan, chocolate, tortas y aguas frescas a las y los adultos mayores.

Luly López Naranjo informó que en los próximos días se llevará a cabo la entrega de Apoyos de Corazón a beneficiarios dentro de los grupos de personas con discapacidad, mujeres y personas en situación vulnerable.