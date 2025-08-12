Inversión millonaria en clínica oncológica con equipo PET Scan en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– El Hospital Universitario de Saltillo avanza en el desarrollo de una clínica oncológica con tecnología de punta para la detección de cáncer, la cual contará con el primer equipo PET Scan en todo el estado, marcando un precedente en la atención médica especializada en la región. El doctor Lauro Cortés, director del nosocomio, informó que en las próximas semanas se realizará la cuarta visita de la Fundación Mexicana para la Salud a Ramos Arizpe, con el objetivo de supervisar los avances del proyecto antes de la colocación de la primera piedra. "Va todo bien, es una inversión muy grande y un proyecto sofisticado por el tema oncológico. Estamos avanzando conforme al cronograma que establecimos", señaló Cortés. La clínica se instalará en un terreno universitario ubicado en el Parque Santa María y tendrá como eje central la incorporación del PET Scan, equipo que utiliza pequeñas cantidades de material radiactivo para evaluar el funcionamiento de órganos y tejidos, permitiendo diagnósticos más precisos y tempranos del cáncer. Para su operación, también se construirá un ciclotrón, dispositivo que genera el material radiactivo necesario. Aunque aún no se define la capacidad de atención, Cortés subrayó que el servicio beneficiará no solo a pacientes de Coahuila, sino también a personas de estados vecinos que actualmente deben acudir a Monterrey, donde la demanda de estos estudios está saturada. El proyecto contempla una inversión superior a los 2 millones de dólares, financiada de manera conjunta por la fundación y la iniciativa privada. Se prevé que la construcción comience este mismo año.

1 / 2 El doctor Lauro Cortés señaló que ya se tienen grandes avances, y que se podría colocar la primera piedra este 2025. 2 / 2 La máquina realiza tomografías en cualquier órgano o área muscular, para detectar cáncer. ❮❯