Luis Gutiérrez entrega apoyos a apicultores en Nadadores: mejoran producción de miel

Brindan apoyos a productores de miel con la entrega de cajones, material biológico y equipo de trabajo, informó Luis Gutiérrez, director de Desarrollo Social.

El funcionario detalló que recientemente se sostuvo un encuentro con apicultores en el municipio de Nadadores, donde se concretó la entrega de estos insumos en coordinación con el alcalde Carlos Villarreal y la alcaldesa de dicha localidad.

"Estuvimos con los productores de apicultura en Nadadores, donde se les otorgaron apoyos como cajones y material biológico y de trabajo. Ya realizaron su primera cosecha de miel de esta temporada con el nuevo material que se les entregó", explicó.

Destacó que estos apoyos buscan mejorar la productividad del sector apícola, el cual representa una importante fuente de ingresos para diversas familias de la región.

En paralelo, señaló que durante este 2026 se han implementado otros programas enfocados al campo, como el de semillas para huertos familiares, que ya concluyó, así como el de semillas de forrajes orgánicos, actualmente en desarrollo.

Asimismo, anunció que continuará el programa de mejoramiento genético mediante la entrega de sementales de alta calidad, con eventos programados en distintos municipios del estado.

"El viernes pasado se realizó una entrega en Múzquiz, la próxima semana será en la región centro, en Cuatro Ciénegas, y posteriormente en municipios como San Buenaventura, Saltillo, Zaragoza y Piedras Negras", indicó.

El director de Desarrollo Social precisó que estos apoyos cuentan con subsidios de entre 25 mil y 30 mil pesos por parte de los gobiernos federal y estatal, lo que representa aproximadamente el 50 por ciento del costo de los sementales.