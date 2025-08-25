Lanzarán en Monclova Aplicación Móvil para Pagos de Impuestos y Multas

Con el objetivo de modernizar los servicios y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus contribuciones, en el municipio de Monclova lanzarían una aplicación móvil que permitirá realizar pagos de impuestos, contribuciones municipales y multas de Seguridad Pública desde cualquier dispositivo.

El regidor de Tecnología e Innovación, Alfonso Almaraz, informó que la plataforma digital también incluirá la opción de pago mediante código QR, lo que permitirá a los usuarios cubrir infracciones sin necesidad de acudir a las ventanillas de la presidencia municipal.

"Buscamos que los ciudadanos ya no tengan que andar vuelta y vuelta bajo las temperaturas extremas, sino que lo resuelvan desde la comodidad de su casa o bien en una ventanilla única. Es un tema de mejora regulatoria y creemos que será de gran beneficio para todos", expresó.

El proyecto fue planteado hace tres meses, durante la segunda sesión de cabildo de febrero, y aprobado por unanimidad.

Aunque inicialmente se tenía previsto su funcionamiento a mediados de año, Almaraz confió en que el próximo mes ya esté disponible para los contribuyentes.

De acuerdo con el edil, la aplicación llevará un nombre vinculado a la actual administración municipal y forma parte de las acciones que la cartera de Ciencia y Tecnología busca impulsar para digitalizar trámites y servicios en la ciudad.