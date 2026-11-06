Apoya FGE a familia de joven asesinado

La Fiscalía General del Estado en la Región Centro externó su disposición de brindar asesoría legal y acompañamiento a los familiares de Kevin Emmanuel Mares Galdámez, joven originario de Monclova que perdió la vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde se había trasladado con la firme aspiración de ingresar a las filas del Ejército Mexicano.

El delegado de la dependencia en la región, Everardo Lazo Chapa, aclaró que, al haber ocurrido el deceso fuera de la jurisdicción de Coahuila, las investigaciones sobre las causas y circunstancias de la muerte corresponden estrictamente a las autoridades ministeriales del estado de Chihuahua. Sin embargo, subrayó que existe una política institucional orientada al auxilio de los ciudadanos coahuilenses involucrados en eventos trágicos fuera de la entidad.

"Son hechos que no están dentro del área de competencia de la Fiscalía; lógicamente se van a tramitar o manejar en la ciudad en donde ocurrieron. Sin embargo, la Fiscalía siempre está abierta a dar el apoyo a los familiares para hacer cualquier trámite jurídico o realizar cualquier asesoría", precisó Lazo Chapa.

Acciones de la Fiscalía en apoyo a la familia de Kevin Mares

El funcionario ministerial detalló que, atendiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado, las oficinas locales se mantienen receptivas para guiar a los deudos en las gestiones necesarias, tales como la vinculación institucional, trámites legales para la repatriación del cuerpo o la facilitación de información con la fiscalía juarense.

Detalles sobre la muerte de Kevin Mares en Ciudad Juárez

Respecto al caso de Mares Galdámez, vecino de la colonia Primero de Mayo en Monclova, el delegado puntualizó que hasta el momento la familia no se ha apersonado en la delegación regional para solicitar acompañamiento, pero ratificó que las puertas de la dependencia permanecen abiertas para asistirlos en el momento en que lo requieran.