Sin ofertas firmes en compra de AHMSA

A pesar de las versiones sobre presuntos interesados en Altos Hornos de México (AHMSA), la incertidumbre persiste entre el gremio acerero. Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los exobreros en resistencia de la Puerta 3, calificó de "llamaradas de humo" la información vertida en torno al proceso y advirtió que no existe un compromiso formal ni documentación oficial que garantice la venta de la empresa.

¿Qué declaró Ervey Valenzuela sobre la venta de AHMSA?

El dirigente explicó que, tras analizar los informes presentados dentro del concurso mercantil y los pronunciamientos de la jueza encargada del caso, se evidencia que los acreedores e inversionistas únicamente están reclamando el pago de los adeudos pendientes, sin asumir el compromiso de adquirir la siderúrgica ni de liquidar a los extrabajadores.

"Hay informes que hablan de muchas cosas, pero no hablan de pagos a los extrabajadores. Ellos nada más están reclamando lo que se les debe, pero no con el compromiso de la compra. Nadie quiere asumir la responsabilidad directa de la venta de AHMSA", aseveró Valenzuela de la Torre.

¿Cuál es la situación actual de los exobreros de AHMSA?

Ante este panorama, el portavoz señaló que es urgente buscar alternativas viables para la empresa y la región, pues mientras no existan documentos oficiales que confirmen la adquisición, las expectativas de los obreros continuarán siendo mínimas.

"Yo sigo en la misma conclusión: hasta que no pongan la documentación oficial donde digan 'sí vamos a comprar Altos Hornos de México', no habrá claridad. De momento, no hay ninguna garantía", concluyó.