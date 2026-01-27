Club Rotario Santiago de la Monclova activa programa Invierno Cálido

Ante el descenso de temperaturas en la región Centro, el Club Rotario Santiago de la Monclova reiteró su llamado a las comunidades escolares para solicitar apoyo a través del programa 'Invierno Cálido', el cual tiene como objetivo la sustitución de vidrios rotos en planteles educativos para proteger a los alumnos del frío.

Ramón de la Cruz, encargado del programa, señaló que hasta el momento solo ha recibido una solicitud formal, por lo que invitó a directores, padres de familia y docentes a acercarse y aprovechar este esquema de apoyo solidario. "Estamos viendo las bajas temperaturas que se registran en la región y cómo afectan a los niños, incluso al grado de que al inicio de esta semana se suspendieron las clases, por lo que el Club Rotario sigue abierto para recibir solicitudes de escuelas que necesiten reparar sus vidrios".

Detalló que la primera solicitud corresponde a la Escuela Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Frontera, donde se realizará una brigada para medir, cortar e instalar los vidrios dañados, con la participación de rotarios, maestros y padres de familia.

De la Cruz explicó que el programa se basa en la cooperación entre el Club Rotario y la comunidad escolar, ya que mientras el organismo aporta el material, el vidrio, se solicita la colaboración de padres y docentes para agilizar los trabajos. "No se trata de crear paternalismo, sino de trabajar en equipo, es importante que todos cooperen, porque el beneficio es para los alumnos y la comunidad en general".

Las solicitudes pueden entregarse en Aluminios Santa Cruz, establecimiento que apoya con la donación del vidrio, mientras que el Club Rotario se encarga de la instalación y traslado del material. Reiteró que el programa Invierno Cálido permanece activo durante la temporada invernal, con especial atención a planteles alejados donde el frío se filtra a los salones y afecta el desarrollo de las clases.