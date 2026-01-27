Alcalde de Saltillo refuerza mantenimiento y limpieza de vialidades en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que este año se redoblarán los trabajos de mantenimiento de pavimento y limpieza de vialidades en toda la ciudad.

Anticipó que este jueves se llevará a cabo el relanzamiento del programa "Aquí Andamos", en el que más de 60 cuadrillas trabajarán en las principales vialidades y al interior de las colonias para rehabilitar el pavimento, mejorar el servicio de alumbrado y atender espacios públicos.

Acciones de la autoridad

Durante su visita al inicio del primer turno del área de barrido manual de la Dirección de Servicios Públicos, Díaz González enfatizó que la prioridad de su administración será reforzar las acciones que permitan contar con vialidades en buenas condiciones y limpias.

El alcalde comentó que la labor que desempeñan las y los trabajadores del área de barrido manual es fundamental para mantener la competitividad y la calidad de vida en Saltillo.

"A mí me ha tocado en las últimas semanas y meses recibir a personas de otras partes del estado y del país, y una de las cosas que siempre me dicen es ´qué bonito está Saltillo, qué limpio está Saltillo´, y eso es gracias al trabajo de todas y todos ustedes", declaró el Alcalde.

Detalles confirmados

El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, agradeció la visita del alcalde Javier Díaz González a la estación de barrido manual, ubicada cerca de la Alameda Zaragoza, y señaló que este acercamiento representa un reconocimiento importante para quienes integran esta área.

Soberón Rodríguez comentó que son 60 personas las que laboran en el área de barrido manual, divididas en dos turnos; el primero de ellos inicia a las 6:00 de la mañana, y realizan su trabajo los 365 días del año.

El Director de Servicios Públicos destacó que la labor de quienes realizan el barrido manual, apoyados con su carrito, es fundamental para mantener limpias las calles del primer cuadro de la ciudad.

Agregó que esta labor es complementaria a la que se realiza mediante el papeleo en las principales vialidades de Saltillo, así como a la recolección de basura en todos los sectores de la ciudad.