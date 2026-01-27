Coahuila: Miguel Felipe Mery Ayup destaca avances en justicia

SALTILLO, COAH.- El Poder Judicial de Coahuila reafirmó su compromiso de consolidar un sistema de justicia más cercano, humano y eficiente, luego de que el estado recibiera una de las mejores evaluaciones a nivel nacional en materia de Estado de derecho y justicia; además de la inauguración de la Ciudad Judicial.

Así lo expresó el Magistrado Presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, quien agradeció el reconocimiento otorgado al Poder Judicial y subrayó que esta calificación implica una responsabilidad mayor para los más de dos mil funcionarios que integran la institución, quienes trabajarán bajo un nuevo modelo de justicia enfocado en la oralidad, la atención directa a la ciudadanía y el uso de infraestructura y servicios digitales de primer nivel.

Avances en justicia penal

Mery Ayup destacó que contar con instituciones sólidas y un sistema judicial confiable es fundamental para garantizar la paz social, la gobernabilidad y la llegada de inversiones tanto nacionales como extranjeras. "Un Estado con justicia genera confianza; uno sin ella abre la puerta a la impunidad", afirmó.

En ese contexto, resaltó que los 87 homicidios registrados el año pasado en la entidad fueron esclarecidos y que los responsables de los nueve feminicidios ocurridos en ese periodo se encuentran actualmente en prisión, lo que refleja avances firmes en materia de procuración y administración de justicia.

Proyectos futuros en el sistema judicial

Gracias a estos resultados, dijo, Coahuila se posiciona como el primer lugar nacional en Estado de derecho y el segundo en el sistema de justicia penal, solo por debajo de Yucatán. El magistrado calificó este logro como un momento relevante para la justicia estatal y, en particular, para la capital del estado, donde ya opera un Centro de Justicia moderno y digno.

Asimismo, adelantó que se proyecta la construcción de un complejo similar en la Región Laguna, que concentrará áreas civiles, familiares y mercantiles, mientras que los rubros laboral y penal continuarán operando en sedes especializadas en Torreón.

También se contempla el desarrollo de un Centro de Justicia Penal en Monclova y la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Mery Ayup reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien autorizó una ampliación presupuestal superior a los mil 400 millones de pesos.

Estos recursos, detalló, permitirán la creación de 15 nuevas plazas de jueces y personal especializado, incluidos secretarios, actuarios, psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de atender la alta carga laboral existente y elevar la calidad del servicio judicial en todo el estado.