Colecta de juguetes y cobertores en diciembre para familias vulnerables

Con el objetivo de apoyar a las familias más desprotegidas durante este mes de diciembre, alumnos del Centro de Estudios Fray Juan Larios emprendieron esta semana una colecta de juguetes y cobertores, una iniciativa que busca no solo llevar ayuda material, sino también despertar conciencia social en los jóvenes.

Durante este miércoles, jueves y viernes se llevará a cabo la colecta de los estudiantes en la Plaza del Magisterio, con el objetivo de reunir artículos que serán entregados el próximo 17 de diciembre a las familias que más lo requieran.

Leticia Fuentes Noriega, docente de la institución que impulsó la actividad, mencionó que se tiene contemplado llevar el apoyo a familias de la colonia Eliseo Mendoza, con el fin de brindar apoyo y una sonrisa durante este mes de diciembre.

Señaló que esta actividad se realiza como parte de una actividad relacionada con el "buen vivir" que impulsa el centro educativo, a través de la cual se enseña a los alumnos a mirar la realidad de su entorno e involucrarse en acciones comunitarias.

"Nuestro lema es el buen vivir, por lo tanto queremos enseñarle a los chicos que hay zonas de muy escasos recursos y que ellos vayan y vean en realidad, que se topen con la realidad y apoyen a la población".

En el centro de acopio se reciben juguetes para niñas, niños y bebés, así como cobertores nuevos o usados en buen estado, que serán entregados a las familias este próximo 17 de diciembre.

Aunque la respuesta inicial ha sido baja, los alumnos mantienen el ánimo y esperan que más ciudadanos se sumen a lo largo de los tres días que durará la colecta.

Detrás del esfuerzo existe el deseo de que los jóvenes comprendan las desigualdades que viven muchas familias y reconozcan el valor de la empatía y la solidaridad.

"La meta es ayudar a todas las familias que alcancemos, las que podamos ayudar, esto con el corazón en la mano, queriendo apoyar a la sociedad".

Los estudiantes estarán recibiendo aportaciones de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la Plaza del Magisterio.