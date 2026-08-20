Marchan por el Río Sabinas exigen frenar contaminación

SABINAS, Coah.- Activistas y defensores del medio ambiente realizaron una marcha en defensa del río Sabinas, con el propósito de exigir acciones para evitar que continúe la contaminación del afluente y de los mantos acuíferos.

Sergio Kobel Romanía, habitante del municipio de Juárez, Coahuila, y Mirthala Gómez Rivera, junto con un grupo de defensores, se reunieron a la altura de la central de autobuses, sobre la avenida Madero, para iniciar el recorrido.

Los manifestantes partieron durante la tarde del jueves hacia la plaza pública, donde abrieron un diálogo en torno al grave problema que enfrenta la ciudadanía por la contaminación de los mantos acuíferos y sus consecuencias para el medio ambiente y las actividades productivas.

A estas acciones se sumaron alcaldes de diversos municipios, quienes desde hace algunos días se pronunciaron a favor de la marcha y de que se atienda esta problemática, que también afecta a los pescadores del poblado Don Martín, en el municipio de Juárez.

Los defensores señalaron que en el poblado Don Martín no llega el flujo de agua necesario para que los pescadores puedan realizar sus labores cotidianas, entre ellas la pesca, situación que repercute directamente en sus actividades.

Asimismo, denunciaron un ecocidio que, señalaron, ha provocado un daño masivo al medio ambiente, con afectaciones a la flora y la fauna, por lo que reiteraron su llamado a atender la problemática de contaminación que enfrenta la región.