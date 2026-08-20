Accidente de tractocamión afecta tráfico en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Un tractocamión colisionó contra las barras de contención de concreto de la carretera federal 57, en el tramo Nueva Rosita-Allende, a espaldas de Astro Feria Rosita.

El accidente ocurrió de forma repentina cuando la unidad, tripulada por Alan N, de 26 años de edad y domiciliado en calle Zazúa, fraccionamiento Real de Palmas de Monterrey, Nuevo León, circulaba en dirección de sur a norte, provocando daños en el muro divisorio de la carretera.

Los hechos se registraron en el kilómetro 126+500, donde elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del percance, al igual que elementos de bomberos.

De acuerdo con la información proporcionada, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente, únicamente daños en la unidad de carga pesada y en los muros.

Ante el impacto con las barras de contención de concreto que dividen la carretera, se registró una interrupción parcial del tráfico vehicular sobre el tramo carretero.

La circulación se vio afectada en ambos sentidos mientras se atendía la situación derivada del accidente. Las autoridades policiacas realizarían las diligencias pertinentes para determinar las causas del accidente.