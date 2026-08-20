DIF Coahuila apoya a niños con discapacidad auditiva en Monclova

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila continúa impulsando acciones para acercar atención especializada a niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva. Como parte de este esfuerzo, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezaron en Monclova el evento de encendido de implantes cocleares para tres menores de la región Centro-Desierto.

Durante el evento se realizó el encendido de los implantes de Daniel Carranza Flores, de Monclova, de 6 años; Mía Nicole Barajas Torres, de Sabinas, de 9 años; y Briana Nicole Galindo Portillo, de Lamadrid, de 5 años. Asimismo, se realizó la entrega simbólica de un donativo de 50 mil pesos, correspondiente a lo recaudado durante la carrera con causa Rotaria 5K 2026, recurso entregado al DIF Coahuila por parte del Club Rotario Santiago de la Monclova.

Estas acciones forman parte de una suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, los municipios y la sociedad civil, que incluye actividades como los Juegos con Causa y diversos eventos para recaudar recursos destinados a brindar atención especializada a niñas, niños y adolescentes que lo requieren.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de trabajar de manera cercana con las familias y sumar esfuerzos para atender las necesidades de quienes requieren apoyo especializado.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal destacó que el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el DIF Coahuila, las instituciones y la sociedad civil permite generar acciones que impactan directamente en la vida de las familias.

"Cuando trabajamos en equipo podemos hacer que las cosas sucedan. Hoy vemos el resultado de sumar esfuerzos para brindar nuevas oportunidades a estas niñas y niños y acompañar a sus familias en un momento tan importante", señaló el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez, el DIF Coahuila y la sociedad civil para ampliar las oportunidades de atención y desarrollo para las niñas, niños y adolescentes de Monclova y la región Centro-Desierto.