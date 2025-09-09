Inician Programa de Rehabilitación para Jóvenes con Adicciones

Con la finalidad de brindar una nueva oportunidad a quienes enfrentan problemas de adicciones, el Departamento de Desarrollo Social, en coordinación con la Iglesia del Pueblo y el Centro de Fe, Esperanza y Amor, puso en marcha un programa piloto de rehabilitación que atenderá a 50 jóvenes, 20 mujeres y 30 hombres.

El esquema de recuperación tendrá una duración de 24 semanas, equivalentes a seis meses, periodo en el que los jóvenes recibirán atención integral para superar sus problemas emocionales, psicológicos y de adicción.

"Queremos que los jóvenes vuelvan a tener una vida digna y que las familias recuperen la paz. Hemos recibido buena respuesta tanto en Frontera como en Monclova, municipios interesados en sumarse a este esfuerzo", destacó el pastor de la Iglesia, Valentín Bustos Cabrera.

El programa ofrece inscripción gratuita y traslados sin costo, además de cuotas ajustadas a un estudio socioeconómico. Estas aportaciones incluyen alimentación completa (desayuno, almuerzo, comida y cena), atención médica, psicológica y espiritual, así como el uso de instalaciones adaptadas para el proceso de rehabilitación.

Bustos Cabrera reconoció el apoyo de las administraciones municipales, que han fungido como enlace para extender el beneficio a más jóvenes de la región.