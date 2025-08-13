Apoyo económico a empleados sindicalizados para compra de útiles escolares

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio accederá a préstamo por 225 mil pesos por parte de la administración para beneficiar a 150 empleados sindicalizados que desean realizar la compra de útiles escolares de sus hijos.

El dirigente sindical, Jesús Rivera Quintero, informó que la petición ya fue enviada en la última asamblea y que el objetivo es otorgar a cada trabajador un apoyo de mil 500 pesos, cantidad que será descontada en un plazo de tres meses.

"En seis quincenas la presidencia recuperaría lo que nos prestaron, descontando 250 pesos por quincena a cada beneficiario", explicó.

Rivera Quintero indicó que la solicitud ya fue presentada formalmente y que están a la espera de que el municipio defina la fecha para liberar los recursos.

"Cada vez los útiles escolares están más caros y a muchos no les alcanza, por eso se acercaron para solicitar el préstamo", señaló.

Además, detalló que actualmente 200 empleados participan en el programa de medio ahorro para útiles escolares, recibiendo la primera mitad del recurso antes del regreso a clases y la segunda mitad en diciembre, cuando obtendrán 6 mil 960 pesos por este concepto.