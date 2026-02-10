Kalionchiz propone fondo extraordinario para trabajadores de GM en Coahuila

El Diputado Federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente promovió un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al Gobierno Federal a crear un fondo extraordinario de apoyo económico temporal para los trabajadores de General Motors (GM) afectados con los recortes registrados al inicio de este año.

El legislador coahuilense advirtió que los ajustes que atraviesa el sector automotriz, tanto a nivel nacional como internacional, han generado afectaciones directas en el empleo de la región Sureste del estado, impactando a cientos de familias.

Detalló que el planteamiento contempla garantizar ingresos mínimos, mantener el acceso a servicios de salud y brindar un acompañamiento institucional que permita a las personas despedidas reincorporarse al mercado laboral.

Señaló que la Federación debe asumir una postura activa ante la pérdida de empleos en industrias estratégicas, con el fin de evitar un deterioro en las condiciones económicas y sociales de las comunidades afectadas.

"Es indispensable que el Gobierno Federal actúe con responsabilidad social y sensibilidad, implementando medidas inmediatas que protejan a las y los trabajadores que hoy enfrentan la pérdida de su empleo y la incertidumbre económica".

El diputado por el Distrito III añadió que también se requiere impulsar la relocalización de procesos productivos dentro del sector automotriz y fortalecer las cadenas de valor para preservar las fuentes de trabajo en el país.

Finalmente, afirmó que insistirá para que el exhorto sea atendido por el Gobierno Federal a fin de garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores despedidos.